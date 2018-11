El empresario dijo que no le preocupa que la ex Presidenta gane la elección y advirtió que en el país "lo único que crece es la pobreza".

El empresario Gustavo Grobocopatel se mostró abierto a una posible vuelta de Cristina Kirchner a la presidencia y dijo que tiene que haber "alternancia" en el poder. Por eso, planteó que "no me preocupa" una vuelta de la líder del FPV pero que espera "que lo haga con otro entorno". De este modo, se sumó a las especulaciones de cara a las elecciones del 2019.

Grobocopatel aseguró que "la gestión de Mauricio Macri también se puede calificar como de mala calidad", al igual que la de Cristina, porque "ha hecho cosas que no funcionaron muy bien". Si bien criticó a Cambiemos, aseguró que "hay otra transparencia" respecto al Gobierno anterior.

Si bien el empresario dijo no ser "antiperonista", manifestó su preocupación por "que haya un Gobierno peronista de mala calidad". Por eso, aseguró que "no me preocupa que vuelva Cristina, esperemos que lo haga con otro entorno" y remarcó que "la democracia necesita alternancia de poder".

En declaraciones a Somos Radio, reconoció que el país está en una fuerte crisis en la que "estamos todos perdiendo mucho, no solo los trabajadores, sino también los empresarios", que bajaron en cantidad de "plata y patrimonio". Por eso, remarcó que "hace muchos años que venimos con esta cuestión de problemas en el crecimiento" y que "lo único que crece es la pobreza".

