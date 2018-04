Gritos, escándalo y enojo: así fue la declaración de Natacha Jaitt ante la Justicia

Natacha Jaitt finalizó con su juego mediático de las últimas semanas tras declarar ante la Justicia esta mañana. Además, reveló quien es el C.P., pelado y ex conductor de TN.

"Yo no hablo de Carlos Pagni, dije C.P., hablo de Carlos Pérez, por lo tanto no respondo en relación de Carlos Pagni", aseguró ante frente al fiscal federal Federico Delgado. Además, no confirmó ningún otro nombre, ni presentó prueba alguna.

Al ser consultada sobre la supuesta contratación de una empresa para hacer un seguimiento durante un año a "C.P." y las pruebas que lo involucraban en la causa de pedofilia, Jaitt se negó a brindar información alguna y abandonó "intempestivamente" de la fiscalía.

Embed Así fue la declaración de @NatachaJaitt: no presentó pruebas, negó que C. P. fuera Carlos Pagni y se fue sin declarar e insultando a los presentes pic.twitter.com/6ioMWy0RFi — El Destape (@eldestapeweb) 4 de abril de 2018

Embed Ya sacaron mi enigmático de ayer? CANAL TN, Siglas C..... P.... , pelado, alto ojosdesorbitados, PEDÓFILO. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 27 de marzo de 2018

Días antes lo había señalado en Twitter: escribió que se llamaba "C.P.", era "pelado" y que había trabajado en Todo Noticias.

Posteriormente, su abogado la fue a buscar a la salida y logró llevarla nuevamente tras una discusión captada por las cámaras, pero volvió a salir corriendo insultar a los presentes.