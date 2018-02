La actriz Griselda Siciliani se metió en el debate por las denuncias contra el actor Juan Darthés y habló de su experiencia personal mientras trabajaron juntos: "No la pasé genial".

En un móvil con el programa Confrontados, la actriz de Sugar repasó su historia personal con Darthés: "No la pase genial, pero no quisiera contar algo en especial, no fui acosada".

Por otro lado, se refirió a los dichos de Facundo Arana, quien hace unas semanas había afirmado que la mujer "se realiza" con la maternidad. ''Fue una burrada, cualquier cosa. Pero supongo que se abra confundido’’, manifestó.