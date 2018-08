La actriz Griselda Siciliani reclamó la legalización del aborto en el programa de Andy Kusnetzoff y explotó contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por anunciar que en caso de empate votará en contra de la ley.

La actriz expresó su posición en favor de la ley que debe ser tratada el próximo 8 de agosto en el Senado y pidió que la ley termine siendo aprobada. En ese contexto, disparó contra Michetti por su postura anti derechos.

"Michetti no puede votar en contra. No puedo entender que la vicepresidenta, siendo mujer, vote en contra de ampliar derechos para las mujeres. Estamos hablando de las mujeres que deciden abortar, no habla de ninguna otra cosa", apuntó.

Y sentenció: "La Iglesia no importa lo que opine. Estamos hablando de esas mujeres que van a abortar, esta ley es para protegerlas".