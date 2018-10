SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) emitió un fuerte comunicado en donde cuestionan a Telearte, la empresa propietaria de Canal 9, luego de que ésta presente en el Ministerio de Producción y Trabajo un procedimiento preventivo de crisis alegando dificultades para pagar los salarios.

Según Telearte, “la compañía se encuentra en una situación económico-financiera crítica, que le hace imposible asumir los compromisos de pago de salarios y, más aún, los incrementos salariales solicitados” y los directivos acusaron a los sindicatos de haber "llevado a la compañía a esta situación crítica" por su "intransigencia para la modificación y optimización de los recursos".

Ante esto, el gremio se defendió: “El SATTSAID, entiende que no se da la situación planteada por la empresa, es decir que no se da la crisis económica manifestada por la misma, que no está demostrada, como tampoco que exista ‘rigidez’ de los convenios más allá de lo que determina la legislación laboral argentina o ‘la intransigencia de los sindicatos’”.

“Llama la atención que ninguna referencia se hace en la argumentación de la situación crítica del comunicado al notorio deterioro de la situación económica general que retrae la pauta privada, ni a la disminución drástica de la inversión publicitaria pública”, cuestionaron.

Además, plantearon que “el comunicado tiene un fuerte tinte antisindical e intenta atacar los derechos de los trabajadores a la hora de explicar ‘la crisis’” y que “se parece más a un plan de acción empresaria, para evitar el pago de los aumentos requeridos por el SATTSAID y de este modo precarizar el salario y condiciones de trabajo en la actividad”.