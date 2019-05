Dalbón destrozó a Feinmann y a Majul por "la conspiración periodística" en contra de Cristina

Gregorio Dalbón, el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, cargó con todo contra los periodistas macristas Luis Majul y Eduardo Feinmann por desinformar a la hora de hablar de las causas judiciales contra la ex mandataria.

En una entrevista con Chiche Gelblung, el letrado arremetió contra “la conspiración periodística” que llevan adelante “periodistas que trabajan para Macri para pegarle a Cristina cuando no hay ni una condena firme” y apuntó contra dos de ellos.

“Lo de Feinmann y Majul es una cosa de locos, no he visto una cosa igual. A veces los he visto en sus programas, obligatoriamente, y dan nauseas. Ves cosas que decís: ‘Qué le habrán hecho a este hombre de chiquito, qué le habrá pasado, qué habrá sufrido’”, arremetió Dalbón y advirtió que “no es que dan una información diferentes porque la información de las cusas es la misma para todos”.

Y disparó: “Que le digan a Cristina la jefa de la banda, que digan que la nena está enferma porque no le viene la menstruación, como dijo Feinmann, es una cuestión horrible. Feinmann se burló de los pobres”-