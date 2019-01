SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado de Cristina FKirchner, Gregorio Dalbón, criticó duramente los dichos de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso que recientemente expresó: “No sé si Cristina Kirchner va a ir presa, pero sé que va a terminar sin un solo peso".

Al respecto, Dalbón dijo sobre la funcionaria macrista: “Es una vergüenza lo que dijo, es una funcionaria pública, no puede amenazar a una ex Presidenta", al tiempo que expresó: "Laura Alonso es una mujer payaso, le sirve a los medios para entretener, es un personaje siniestro".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Dalbón opinó que "Laura Alonso no es abogada, su ignorancia e impotencia la hacen decir estas cosas", y agregó: "Laura Alonso amenaza a Cristina, admite que penalmente no va a tener problemas pero dice que no le va a quedar un peso”.

Por último, hizo referencia a los bienes de la actual Senadora de Unidad Ciudadana: “No hay posibilidades jurídicas de que le saquen bienes a Cristina Kirchner, pero si tenemos en cuenta las arbitrariedades de la Justicia pueden hacerlo tranquilamente”.