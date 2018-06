Grego Rosello contó los motivos por los que renunció a Polémica en el Bar y destrozó al progama

El instagramer Grego Rosello reveló los motivos por los que renunció a Polémica en el Bar y sorprendió con sus críticas al histórico programa que transmite América.

Luego de las críticas que recibió el Martín Fierro a mejor programa humorísitco que recibió Polémica en el Bar, Rosello utilizó sus redes sociales para apuntar: "Respecto a los comentarios de la gente a la que no le gusta Polémica... los mismos motivos por los que ustedes dicen que no les gusta, son los mismos por los cuales yo decidí no seguir. Así que en ese sentido, estoy de acuerdo".

En tanto que sostuvo: "Eso no quita que esté agradecido con la gente que trabaja en ese programa, que a mí me ayudó".