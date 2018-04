Gray expuso a Rubinstein por desconocer la existencia de un hospital en Esteban Echeverría

El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, manifestó su enorme preocupación ante la falta de conocimiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación de la “existencia y funcionamiento” del Hospital del Bicentenario, al tiempo que solicitó una nueva audiencia con el ministro Adolfo Rubinstein, ante la cancelación de tres audiencias en menos de un mes.

“Seguiremos insistiendo para que se enteren que en Esteban Echeverría hay un hospital modelo que no cumple con la atención general para toda la comunidad como fue ideado”, aseguró Gray, al explicar que el 27 de marzo de este año pidió una audiencia formal con el funcionario, quien lo derivó, el 5 de abril, con la Secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria, Josefa Rodríguez. “No me recibió, y mandó hoy a una subsecretaria a decirme que no sabe que en Esteban Echeverría hay un hospital, lo que denota el desconocimiento absoluto del territorio y la falta de gestión”, lanzó el jefe comunal.

No obstante, el intendente solicitó una nueva audiencia con Rubinstein, para ponerlo al tanto de la obra proyectada y diseñada durante cinco años por el Municipio para la atención de todos los vecinos del distrito, y que en la actualidad sólo atiende a pacientes de PAMI.

Cabe recordar, que la semana pasada, Gray se reunió con el Ministro de Salud de la Provincia, Andrés Scarsi, a quien le pidió el funcionamiento pleno del Hospital del Bicentenario, dado que es fundamental para complementar la atención y capacidad operativa del Policlínico municipal Santamarina, y para cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 4 a 8 camas cada 1000 habitantes.