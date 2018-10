Luego de sus dichos en El Destape Radio. el actor aclaró sus dichos sobre la posibilidad de que Macri no termine su mandato.

Grandinetti respondió al ataque de los medios: "No quiero ningún golpe de estado"

El actor Darío Grandinetti sufrió el ataque de todo el aparato de medios afines al Gobierno tras sus declaraciones en El Destape Radio con Roberto Navarro. Por eso aprovechó sus redes sociales para aclarar su postura y, de paso, pegarle al Grupo Clarín.

"A ver....no quiero ningún golpe de estado,ni muertes,ni represión.Quiero que se termine esta pesadilla que nos está haciendo vivir este gobierno.Hay herramientas que nos da la democracia.El juicio político por ejemplo", escribió en su cuenta de Twitter.

Y luego disparó contra Clarín: "Me dice antidemocrático un soldadito que formó parte del "periodismo de guerra" que ejercieron durante los 12 años del gobierno anterior...."

"Quiero que este Gobierno se vaya. No me importa si cumplen el mandato; si se tienen que ir mañana, que se vayan, pero no quiero sangre y dolor", fueron las declaraciones del actor a Navarro.