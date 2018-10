Grandinetti redobló la apuesta contra Macri: "Quiero que ésto se termine cuanto antes"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las declaraciones de Darío Grandinetti el El Destape Radio sobre el gobierno de Mauricio Macri revolucionaron el ambiente político y artístico. El actor reiteró que su deseo es que el gobierno de Mauricio Macri "termine cuanto antes" porque la gente no tiene para pagar los servicios públicos o la comida. Sin embargo, después de las repercusiones, aclaró que no quiere "que ocurra nada antidemocrático".

Cuestionado por sus dichos, Grandinetti aclaró que no quiere "que ocurra nada antidemocrático, no quiero un golpe de Estado, no quiero sangre, no quiero dolor pero quiero que esto se termine cuanto antes porque tampoco quiero que se acabe todo como acabó con La Alianza, que se fueron dejando un tendal de muertos y heridos en las calles".

Para ello, pidió salidas democráticas, como un juicio político en base a las diferentes denuncias contra los funcionarios, o "que se den cuenta que no le encuentran la vuelta al asunto y digan "vámonos porque esto es un desastre, no podemos"".

En diálogo con Reinaldo Sietecase, el actor advirtió que "la gente no tiene para comer, no puede pagar la luz, el gas, el teléfono (...) los maestros no cobran como corresponde", y remarcó que "si para que esto deje de ocurrir se tienen que ir mañana, que se vayan mañana".