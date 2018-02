Graña  cruzó en vivo al hermano de Triaca por el audio del escándalo

El periodista Rolando Graña puso contra las cuerdas a Carlos Triaca, hermano del ministro de Trabajo, quien echó a la su empleada doméstica a través de un audio de Whats App y con fuertes insultos.

El hermano del funcionario nacional negó que la mujer haya estado en negro y la acusó de haber hurtado pertenencias personales de la familia. No obstante, el periodista no dejó pasar la oportunidad y le recriminó: "¿A usted le parece que tienen que tratarla así? Es violencia de género". Además, lo acusó de tener "una doble moral".

“Personalmente es mi empleada, hace trabajos de mantenimiento en la quinta que es de mi madre. Desde el día uno, ella está en blanco y rechazamos gran parte de la demanda que incluye a mi hermano y mi hermana de forma innecesaria. Ella siempre estuvo en blanco y era empelada mía”, explicó Triaca.

Asimismo, como una forma de explicar el exabrupto del ministro hacia su empleada, reparó en que “hubo faltantes en la casa lo que llevó a una mala relación en los últimos meses y entre esos faltantes hubo cuestiones personales de Jorge que no se vuelven a recuperar”.

“El trato no me parece y no apadrinamos ninguna violencia. No es parte de la personalidad de Jorge porque es una persona que lucha contra este tipo de agresiones”, aclaró Triaca. Pero Graña le recordó que “cuando se está en una situación de poder, hay que cuidar la manera en la que se ejerce ese poder”.