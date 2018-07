Graciela Camaño destrozó a Cambiemos por la denuncia de aportantes truchos de El Destape

La diputada y jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño, analizó la investigación de El Destape sobre aportantes truchos en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Todos sabíamos que algo raro escondía la campaña, era una campaña muy cara. El candidato del PRO tuvo que renunciar por una manganeta con una fundación", expresó en diálogo con el periodista Luis Bremer por radio Conexión Abierta.

En ese sentido, calificó como "sinvergüenzas" a los integrantes del gobierno de Cambiemos, al tiempo que catalogó como "escandalosa" la forma de proceder del oficialismo en lo que ella considera fue lavado de dinero.

"No me sorprende nada. Un jefe de Gabinete que estuvo en el Congreso y dijo que las off shore son empresas honorables... Han vivido en negro y han sido evasores", agregó.

En relación a la situación actual, Camaño remarcó que "la gente está endeudada" y que "el sector privado esta ajustado y quieren hacer creer que es virtuoso ajustar el estado". Por último, se refirió al PJ: "El peronismo tiene muy buenos candidatos, y no hay que pensar en los candidatos, sino en el proyecto del país"