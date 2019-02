Graciela Alfano se quebró en la mesa de Mirtha Legrand al relatar el abuso que sufrió de niña

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Graciela Alfano reveló públicamente a principios de 2019 que fue abusada de chica por un vecino, aunque prefirió no ahondar en el tema. Sin embargo, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, decidió abrir su corazón y relatar su dramático testimonio de lo que sufrió de pequeña.

"Fui víctima de abuso entre los cuatro y los siete años, por un vecino pegado a mi casa al que mi mamá le daba confianza y me iba a buscar al colegio, al Jardín de infantes", comenzó su desgarrador relato.

El duro relato de Graciela Alfano en la mesa de Mirtha Legra.mp4

Y detalló: "Cuando sos niño, y tengo recuerdos claros de eso, si bien no es algo lindo lo que ese adulto te hace y cómo te toca, uno cree que puede hacerlo y que tiene que ser así, porque te va incorporando ese contacto. Yo tengo recuerdos tremendos del aliento y otras cosas que no quiero contar, pero que realmente fueron muy graves".

Alfano contó cómo el abuso comenzó a tener repercusiones en su niñez: "Cuando yo iba al colegio, en primer grado, tocaba a otras nenas de la forma que me habían tocado a mí. Desde la dirección llamaban a mi mamá y yo quedaba como que era una nena asquerosa".

"Hoy los psicopedagogos saben que en algún lugar le están mostrando eso a los chicos, pero yo con vergüenza no podía entender qué era lo que pasaba en mi vida. Más grande, logro decírselo a mi mamá y más tarde por fin a mi papá, que estaba mucho afuera por trabajo, y entonces recuerdo que me mudé inmediatamente".

El abuso no llegó a violación por un impedimento físico del hombre que la abusaba. "Era impotente, por suerte, porque sino, no sé cómo me hubiese lastimado. Igualmente la lastimadura fue psicológica", dijo mientras la emoción comenzaba a sobrepasarla. "No puedo creer estar hablando de esto, es como que estoy flotando en este momento".