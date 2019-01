SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ex vedette Graciela Alfano opinó sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación y realizó una lamentable defensa del actor.

"Yo creo en la Justicia. Y me parece que se tienen que dar los pasos que establece. Según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar un culpable suelto que un inocente preso. ¿Quién tiene la culpa si pasó algo?", manifestó en un acto en Punta del Este.

Del mismo evento participó Fernando Burlando, abogado de Darthés, a quien Alfano felicitó por tomar el caso.

"Tenemos que desparramar y empezar a ver qué pasó, los padres, la sociedad, esos viajes, etc. Hay que mirar muchas cosas. Entonces vamos a bajar un poco y vamos a probar si alguien es culpable, no tenemos otra cosa que la ley", agregó la ex modelo.