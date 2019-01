Graciana Peñafort se cruzó con Gabriel Levinas y le dio cátedra

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La abogada Graciana Peñafort volvió a fue hostigada en redes sociales por el panelista Gabriel Levinas y respondió con una cátedra sobre cómo preguntar.

Luego de su cruce con la periodista discriminadora de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, Peñafort recibió un nuevo ataque de parte de Levinas y lo terminó dejándo en offside con sus argumentos

"Lo que @gracepenafort elude y da calses de abogacía por tuiter para ocultar la verdad", escribió el panelista junto con un video de una mujer que supuestamente fue agredida por el hijo de Milagro Sala.

Embed No Levinas, no lo eludo, lo que pasa es que a diferencia tuya, yo tengo claro que conforme la Constitución, juzgar, juzgan los jueces y yo no soy juez. Vos tampoco, para el caso. Otra cosa que hago es ver que dijo el poder judicial sobre las causas sobre las que me piden opinion https://t.co/P2nhP4P2oK — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 19 de enero de 2019

Y la respuesta de Graciana no se hizo esperar: "No Levinas, no lo eludo, lo que pasa es que a diferencia tuya, yo tengo claro que conforme la Constitución, juzgar, juzgan los jueces y yo no soy juez. Vos tampoco, para el caso. Otra cosa que hago es ver que dijo el poder judicial sobre las causas sobre las que me piden opinión".

Como réplica, Levinas señaló que no le pedía "que juzgues" sino que diga "algo sobre el dolor y la brutalidad que desató Milagro contra la mujer que no quiso someterse como esclava sexual del hijo de Sala". "No sos su abogada, solo una mujer y una ciudadana. ¿Hay abusos que no te molestan?", la chicaneó.

Embed Levinas, hay un ejemplo que damos mucho en las carreras de comunicación:

Periodista- Sr. Entrevistado, ¿que opina ustede de la salvaje e inconstitucional medida que acaba de tomar este gobierno de delincuentes?

Entrevistado - que es salvaje e inconstitucional. Son delincuentes — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 19 de enero de 2019

Pero la columnista de Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, mantuvo la altura y lo dejó mal parado. "hay un ejemplo que damos mucho en las carreras de comunicación: Periodista- Sr. Entrevistado, ¿que opina usted de la salvaje e inconstitucional medida que acaba de tomar este gobierno de delincuentes? Entrevistado - que es salvaje e inconstitucional. Son delincuentes", ejemplificó.

Y completó: "Es un tipo de argumentación que pone al entrevistado en el dilema de darle al periodista la razón o bien quedar como aprobando algo horrible. Imagino que no querras atraparme con ese truco de novatos que doy en clases, no? Conmigo no Levinas, conmigo no".

Asimismo aseguró que "jamas" va a aprobar la violencia, sin importar "la identidad sexual de quien la sufre". "Y voy a defender siempre el derecho de todos a acusar de los delitos de los que son victimas y de los acusados de defenderse. Y no voy a ocupar el lugar de juez porque no lo soy", sentenció.

Embed Jamas voy a aprobar la violencia, no me importa la identidad sexual de quien la sufre. Y voy a defender siempre el derecho de todos a acusar de los delitos de los que son victimas y de los acusados de defenderse. Y no voy a ocupar el lugar de juez porque no lo soy — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 19 de enero de 2019

Ante la insistencia de Levinas sobre qué opinión tenía del testimonio, Peñafort resaltó que "es un testimonio publico que debe ser investigado por un juez independiente e imparcial" y el responsable debe "ser juzgado y condenado si se comprobase que es el autor de los hechos de los que se lo acusa", condena que debe ser dictada por "un Tribunal independiente e imparcial".

"¿iste que si preguntas de modo no capcioso, puedo responderte sin problemas? Es facil?", le lanzó la letrada.

Embed Que es un testimonio publico que debe ser investigado por un juez independiente e imparcial y el responsable, debe ser juzgado y condenado si se comprobase que es el autor de los hechos de los que se lo acusa. Condena que debe ser dictada por un Tribunal independiente e imparcial — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 19 de enero de 2019

Enfurecido, el panelista apeló a la discriminación: "Me da ternura además tu arrogancia , entiendo que me quieras enseñar abogacía, ¿pero periodismo? No se como te alcanza el cuerpo para albergar tanto ego. Igual te agradezco y consideraré tus consejos".

Pero Graciana lo destrozó: "Levinas, siguiendo el ejemplo de alguna colega tuya, cuando no tenes mas argumentos, el único que se te ocurre es decirme gorda, que por cierto lo soy. Ademas soy profesora de maestrías en comunicación, así que algo puedo enseñarte de periodismo, porque de hecho me pagan para enseñar eso".

Embed Me da ternura además tu arrogancia , entiendo que me quieras enseñar abogacía, ¿pero periodismo? No se como te alcanza el cuerpo para albergar tanto ego. Igual te agradezco y consideraré tus consejos. — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 20 de enero de 2019