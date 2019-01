Graciana Peñafort desarmó paso a paso una operación de Clarín contra el kirchnerismo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La abogada Graciana Peñafort desbarató una nueva operación de Clarín contra la ex presidenta Crisitna Kirchner y otros funcionarios del kirchnerismo y demostró paso por paso todos los errores del diario ultraoficialista.

En un hilo de Twitter, Peñafort apunto contra el periodista Daniel Santoro por una nota titulada "La Justicia ya procesó a más de 100 funcionarios K en causas por corrupción" y desarmó todas las fallas o acciones tendenciosas para demostrar la operación.

"Alguien le avisa a @dsantoro59 que clavó cualquiera en esta nota", lanzó la letrada antes de señalar que el periodista citaba datos que él mismo decía que no eran precisos.

Embed 2. Primero, la "precision" de la informacion que te da Santoro desde @clarincom . Ejemplo grafico pic.twitter.com/5xvSDNoZeg — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 6 de enero de 2019

Además indicó la existencia de "curiosas omisiones". "Por ejemplo, en la causa cicone se acuerda de Nuñez Carmona, que NO fue funcionario y s eolvida de citar a Nicolas Ciccones (condenado también) y de Jorge Brito (Banco Macro) procesado con Echegaray", apuntó.

Al tiempo que denunció la falsedad de varios datos: "Afirma que en la causa de los cuadernos estan procesados Mayoral, Parrilli, Oyarbide y Javier Fernandez. Eso es FALSO. La Caámara NO confirmo los procesamientos sino que los REVOCÓ".

Embed 4. Y aca es donde se nota con claridad q Santoro es de los q chequea "raro" la info que publica. Afirma que en la causa de los cuadernos estan procesados Mayoral, Parrilli, Oyarbide y Javier Fernandez. Eso es FALSO. La Caámara NO confirmo los procesamientos sino que los REVOCO pic.twitter.com/IbYo9XG3HG — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 6 de enero de 2019

"Tambien es FALSO que continuen procesados Roberto Sosa y Ricardo Barreiro. La Sentencia de la camara que revoca esos procesamientos esta diponible en el @cijudicial y es del 28/12/2018", agregó.

Y concluyó: "La parte de autoelogio sin estadisticas de la no abogada de la OA la omito porque me da la lata. Solo señalo esto para q veas con tus propios ojos como informan los periodistas de Clarin. No chequean nada de lo que dicen, ni siquiera con internet. Vos...como querés informarte?"

Embed 6. Tambien es FALSO que continuen procesados Roberto Sosa y Ricardo Barreiro. La Sentencia de la camara que revoca esos procesamientos esta diponible en el @cijudicial y es del 28/12/2018 https://t.co/ptG2C8PWkg pic.twitter.com/51ZDOHXce6 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 6 de enero de 2019