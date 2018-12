Grabois: "Si no hubiera apoyado a Cristina Kirchner, Clarín no hubiera salido a atacarme"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente de la CTEP Juan Grabois se refirió a la protesta realizada en el estacionamiento de El Trece para exigir la incorporación de dos canales comunitarios a la grilla de Cablevisión y aseguró que

"No tiendo a medir la reacción del ‘enemigo’ cuando hay que protestar, pienso si la acción es correcta desde lo ético y moral”, al tiempo que aseguró: ”Seguimos insistiendo para que se cumpla la ley y se incorporen a los medios comunitarios en la grilla. Clarín no está por afuera de la ley”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Grabois aseguró que ”les molestó tanto que entráramos a Canal Trece porque fue como entrar al templo de sus ídolos” , y agregó: ”Es un daño la sobrereacción que hubo en nuestra contra por la protesta en Canal Trece”.

”Seguramente si no hubiera apoyado a Cristina Kirchner, Clarín no hubiera salido a atacarme de esta manera”, afirmó el dirigente social, y concluyó: "Cristina no es mi jefa, no le pido permiso para ir a protestar. Yo no soy soldado de nadie”.