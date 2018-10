SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Este sábado, en el auditorio de hotel del Suterh en Mar del Plata, se lanzó el "Frente Patria Grande" que tiene a Juan Grabois como su figura principal. Estuvo acompañado por el economista Itai Hagman y la diputada del Parlasur Cecilia "Checha" Merchán, quienes recientemente conformaron la Plataforma por una Nueva Mayoría. Este nuevo Frente aspira a ser uno de los componentes de un frente patriótico más amplio liderado por Cristina Fernandez de Kirchner.

El lanzamiento fue en Mar del Plata, al cumplirse 13 años del "No al ALCA". También participan del Frente Patria Grande la abogada Elizabeth Gomez Alcorta y Rafael Klejzer de La Dignidad.

En las palabras de cierre Juan Grabois dijo: “El ciclo popular latinoamericano entró en crisis pero no está cerrado. Está abierto, en disputa, resistiendo desde la retaguardia estratégica de nuestro pueblo que son los movimientos populares. El objetivo de este frente es muy concreto: recuperar el gobierno para el campo popular en 2019. Este frente tiene una candidata presidencial y es Cristina Fernández de Kirchner. La estamos impulsando porque es un signo de esperanza para nuestro pueblo y fundamentalmente para los y las trabajadoras. Quiero que Cristina vuelva, pero no con los corruptos ni los hipócritas, con sus convicciones. Los pueblos no vuelven para atrás, tiene que volver con una nueva síntesis. Y nosotros tenemos un papel central que cumplir. Mientras nosotros formemos parte de la alianza de gobierno que va a ganar en 2019, lo primero que vamos a garantizar es que nadie se choree un peso del pueblo argentino. Y lo segundo es que esté el presupuesto y la decisión absoluta para que esté garantizada la urbanización de los 4500 barrios populares de la Argentina”.

Itai Hagman, economista y uno de los referentes del Frente Patria Grande, declaró: "Estamos viviendo momentos muy duros para nuestro pueblo. El miércoles tuvo media sanción el presupuesto de ajuste del FMI mientras afuera reprimían a la gran movilización. La inflación, el hambre y la deuda crecen, mientras el empleo y la actividad económica caen en picada". El dirigente agregó "Confluimos en el Frente Patria Grande junto a Juan Grabois porque entendemos que una nueva generación política tiene que sumarse a construir la unidad necesaria para derrotar al neoliberalismo y defender la democracia que hoy está en peligro. Cristina debe liderar un gran frente patriótico para derrotar a Macri".

La diputada feminista del Parlasur Cecilia "Checha" Merchán expresó: "El lanzamiento se dio en el marco del ballotage en Brasil, que es clave para frenar el avance del fascismo en nuestro continente. Por eso nos encontramos en Mar del Plata en el aniversario del "No al ALCA" para gritar bien fuerte #EleNao". La referenta, que también integra la Plataforma Nacional por una Nueva Mayoría, agregó: "Este espacio ha sido construido por organizaciones de diversas trayectorias, procedencias y territorios e intenta aportar en la construcción de un gran frente federal, feminista, amplio y anti neoliberal. No estamos derrotadxs y si nos unimos la nueva oleada llegará más lejos"