Grabois destrozó a Stornelli por los audios: "No me sorprende, es un canalla"

El dirigente social de la CTEP, Juan Grabois, sostuvo hoy que la denuncia contra Carlos Stornelli es "verosímil" y consideró que tanto el fiscal como el juez federal Claudio Bonadio "son unos coimeros asquerosos".

El ahora candidato del kirchnerismo opinó que "todo el sistema está putrefacto" y sostuvo que "hay que hacer un recambio muy fuerte en la clase política".

"No me sorprende lo de Stornelli, es un canalla. No tengo ninguna duda que él y Bonadio son unos coimeros asquerosos. La Justicia federal está tarifada y es una mafia", opinó al respecto.

Durante una entrevista en Radio 10, el amigo del Papa se refirió de esta manera a la denuncia contra Stornelli y el abogado Marcelo D´Alessio, acusados de haber extorsionado a un empresario agropecuario a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos.

Sin embargo, el dirigente opositor reconoció que "también es obvio" que esta acusación "es una operación política" contra el fiscal, "como las que le hacen a Cristina".

Por otra parte, cuestionó nuevamente la investigación por la supuesta corrupción en la obra pública y aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner "de corrupta no tiene un pelo".

"Es una mujer íntegra que puso siempre los intereses de la patria y el pueblo por encima de los suyos, pero hubo graves hechos de corrupción que me avergüenzan", agregó sobre la gestión de la ex mandataria nacional.

Además, consideró que Mauricio Macri "es el presidente más horrible de la época democrática" y aseguró que "la gente lo va a castigar con el voto".

"Ellos tienen la ventaja de que están bien internamente y tienen a sus candidatos, pero también está el bolsillo. Hay una operación de desaliento para hacer creer que ellos la tienen atada", agregó.