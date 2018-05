Gustavo Grabia se defendió de las críticas por haber difundido en el canal Tyc Sports -del grupo Clarín- los nombres de los futbolistas de primera división de Independiente que fueron abusados cuando eran menores, según la declaración de un testigo con identidad reservada.

"Puede ser que sí, que quizás nos hayamos equivocado, quizás no haya sido necesario", sostuvo Grabia, quien reconoció que podría "haber cuidado" a los futbolistas.

"Me llamó un productor diciendo que todo el escándalo se generó por el tuit de una persona muy conocida en los medios que tiene un programa de televisión a la tarde de chimentos", acusó Grabia, quien en un primer momento evitó nombrar a Jorge Rial, pero luego ante la insistencia de Ernesto Tenenbaum lo termina mencionando.

"Rial escribe algo erróneo. Dice que nosotros tachamos el nombre de los abusadores y ponemos el nombre de los abusados. Lo cual es de una falsedad absoluta", sostuvo el panelista de Intratables, quien luego explicó que en la declaración testimonial que mostraron al aire ocultaron los nombres de los menores que fueron sometidos sexualmente.

En el programa No todo pasa de TyC Sports, Grabia mostró los nombres de dos futbolistas de primera de Independiente que fueron abusados cuando eran menores. Los nombres que ocultó fueron las identidades de los actualmente menores que figuran en la causa.

Están tapando el nombre de los abusadores y mandan al frente a los pibes? Así los cuida la justicia? https://t.co/znVRQMsj02 — JORGE RIAL (@rialjorge) 2 de mayo de 2018

"Me llama la atención: ¿si es periodista, por qué no me llamó? ¿Cómo se entera? Si estaba viendo No todo Pasa, ¿por qué escribe algo que no se ajusta a lo que pasó?", se pregunta Grabia en referencia a Rial.

Además Grabia se defendió al decir que uno de los detenidos en la causa fue apresado por la información que el periodista aportó a la Justicia. "No lo tenían ni en el radar. Eran cinco casos de abusos que no los tenía la Justicia y los presenté yo. Es más, la fiscal fue a tomar declaración al interior del país por un dato que les pasé yo y ese chico aportó un montó de pruebas", se defendió.

"Justo a mí me hacen esto, me acusan de esto, cuando fuí yo uno de los que más colaboró en la causa", dijo Grabia.