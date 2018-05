Gustavo Grabia reconoció haberse equivocado cuando publicó los nombres de dos futbolistas que fueron abusados en Independiente al momento que eran menores, según declaró un joven con identidad reservada. Los panelistas de Intratables elogiaron que el periodista haya pedido disculpas al aire y respaldaron su cuestionado trabajo.

"Nosotros hicimos un informe y las repercusiones comenzaron a partir de un tuit errado, quiero creer que no es malintencionado", manifestó Grabia en referencia al conductor de televisión Jorge Rial. "Estoy arrepentido", sostuvo el periodista que publicó los nombres al aire en Tyc Sports.

"Me arrepiento también, porque hablé con los representantes. Y ellos me dijeron: ´te conozco Gustavo de hace 30 años. Sé lo que vos hacés, pero hay dos familias en el medio que hoy están preguntando qué hiciste hijo que no me contaste´", sostuvo Grabia.

En respuesta, los panelistas de Intratables se solidarizaron con Grabia y aclararon que la publicación de los nombres no fue malintencionada. "Nadie pide disculpas nunca así que Gustavo la verdad que te felicito sinceramente", sostuvo Débora Plager.