"Gordo come asado": El duro e hilarante editorial de Fantino contra Tapia

Alejandro Fantino explotó contra la AFA por la posible reestructuración del fútbol del Interior del país y lanzó fuertes críticas e insultos contra el presidente de la entidad, Caludio 'Chiqui' Tapia, en una increíble editorial.

Al mejor estilo de su época dorada en el Show del Fútbol, el conductor lanzó todo su arsenal contra Tapia y los dirigentes de la AFA, a quienes calificó de "gordos impresentables, traidores, come asado".

"Eructadores de cebolla, crucifijo de alpaca desteñido por la transpiración del pecho, camisa abierta hasta el segundo botón, cuatro pelos para cada lado, zapatos vencidos para los costados, que la gracia es ver quien se tiró el pedo más fuerte después de comer el asado", completó la descripción.

El relator se mostró molesto con la intención de Tapia de reestructurar el fútbol del Interior para volverlo amateur y disparó. "Reestructurate vos con todos esos gordos que tenés al lado. Jueguen ustedes y armen la AGFA (Asociación de Gordos Federados Argentinos). Jueguen con una pelota hecha de costillar. No nos metan el dedo en el culo a los del interior. No rompan lo federal".

La iniciativa de AFA es crear el Torneo Regional Federal Amateur, a través de la fusión de los actuales Torneo Federal B y C, lo que significaría un fuerte retroceso para muchos clubes.

"Una vez me dejaron pedaleando en el aire, pero ahora yo se las voy a frenar. Le voy a hacer la vida imposible al Chiqui Tapia, pero no porque lo odie, sino porque me parece impresentable su manera de llevar adelante el cargo", continuó Fantino con vehemencia.

Y disparó contra el presidente de Barracas Central: "Es un cholulo que no pegó una desde que está. Cuando pida que haya 5.000 personas frente a la AFA tienen que estar esos 5.000, no podemos ir 4. Dejen que esto avance, pero ojo con los traidores del Interior, porque los van a querer comprar. Yo quiero ser el Moyano de los del interior".

"Los del interior siempre hemos tenido a traidores que se acercan a los porteños centralistas y unitarios como el 'Chiqui' Tapia y toda su banda", resaltó.

El conductor, que se tomó largos minutos para hablar del tema, cerró su editorial con una fuerte advertencia contra Tapia. "Dijo que era una cosa y terminó siendo otra. Cagó a los laburantes del interior. Ni en pedo, Tapia, vas a reestructurar todo esto. Vas a necesitar la aprobación del interior. Además, estoy esperando que llegue Rusia: lo que me voy a divertir…", sentenció.