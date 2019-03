El delantero Gonzalo Higuaín aseguró que su ciclo en la Selección argentina "ya está" y reclamó que en el país "se critica más lo que uno no metió que los que metió".

"Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros", sostuvo en una nota al programa 90 Minutos de Fox Sports. Y enfatizó: Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy".

El goleador consideró que en Argentina "se critica más lo que uno no metió (los goles) que los que metió". Y resaltó que "los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial".

"Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", señaló.

El delantero reveló que tuvo una charla con el DT de la Selección, Lionel Scaloni, donde le dio su punto de vista: "Es lo que pienso que me va a hacer bien. Scaloni me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba más para el no que para el sí. Hay otros jugadores que vienen atrás con alegría".

"Claro que movió el llamado, pero sinceramente ahora me mueve más ser feliz y disfruta de mi familia. Jugué casi 8 años en la Selección, es muchísimo aunque la gente no tome dimensión", concluyó.