González Oro a Dietrich: ¿Por qué no decís la verdad de una vez por todas?

Oscar González Oro fulminó a Guillermo Dietrich y le exigió que deje de mentir mientras se referían a la escandalosa semana para la economía.

Durante el programa Debo Decir, el conductor se molestó con los dichos del ministro de Transporte y criticó el discurso macrista: "Estoy harto de tener hambre y que me palmeen el hombro y me digan que está todo bien".

Posteriormente se refirió a los créditos UVA que instaló el Gobierno y que ahora se ven en peligro tras el alza de la tasa y la posible inflación que se generará producto de la devaluación: "Va a ser impagable dentro de un mes, la tasa un 40% hermano".

Embed González Oro a @Guillodietrich : ¿Por qué no decís la verdad de una vez por todas? pic.twitter.com/hnQU06gGiO — El Destape (@eldestapeweb) 7 de mayo de 2018

"Las UVA tiene un sistema que esta en función de la inflación, los salarios y el que saca un crédito nuevo va a tener una realidad en función de la propiedad que compre, no le generemos temores a la gente de cosas que no van a pasar", le contestó Dietrich.

"Esto lo decían en campaña, que no iba a haber ajuste y hay ajuste. ¿Por qué no decís la verdad de una vez por todas? La verdad es que no cumplieron lo que prometió en campaña nuestro presidente", finalizó Oro.