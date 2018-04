González Oro destrozó al Gobierno y aseguró que a Cambiemos "le falta calle"

El periodista Oscar González Oro conversó con Luis Novaresio y criticó duramente al gobierno de Cambiemos. Apuntó a las excusas por la pesada herencia, describió a Mauricio Macri como un "niño bien", y les adjudicó la "falta de calle".

Acá te dejamos las frases más picantes de la entrevista:

-"Creo que el Gobierno no estaba preparado. Nunca imaginaron que iban a llegar. Llegaron y se encontraron con un país que no era el mejor. Pero hoy ya no pueden seguir hablando de la herencia: la gente humilde necesita soluciones hoy, no dentro de veinte años. No tenemos tiempo. Los tiempos de la política no coinciden con los de la gente: llega la luz y la tenés que pagar porque si no te la cortan"

- "Macri es un niño bien. Una vez se sacó una foto con una niñita en un basural. El país salió a putearlo y le dije: no disimules que sos millonario. Tenés que decir: 'A pesar de ser millonario quiero ponerme a disposición del país, mejorar la calidad de vida de los argentinos'"

- "Peña dijo que los negocios están vacíos porque la gente compra online. Me llamó la atención. Me imagino en San Pedro de Colalao, Tucumán, a un tipo al que no le alcanza el sueldo… escucha eso y debe putear en hebreo".

- "Viven en un microclima, creen que todos tienen tarjeta de crédito y no es así. Hay varias Argentinas. Una que tiene notebook y puede comprar online. Hay gente que no, que todavía usa libreta para anotar. En el interior se usa. Ellos suponen que todo el mundo compra online, que todo el mundo está comunicado. Es un gobierno de ricos para ricos"

