"No hablemos cosas serias acá, no sé si este turro me dejó plantado micrófonos. Mañana voy a hacer revisar esta sala", fueron según Infobae las palabras que José Luis Gioja al entrar a la sede del PJ nacional tras la intervención.

Es que tras varios meses de estar en manos ajenas, el presidente del Partido Justicialista no descarta que hayan dejado algún regalo, en las vísperas de unas nuevas elecciones presidenciales.

Ocurrió el jueves en la reunión del Consejo, con tres gobernadores y tres vices, a varios otros en la sala de la presidencia del partido, que se usa principalmente para reuniones privadas.

Además, fueron varios los que notaron lo que había advertido Gioja: faltaban los cuadros de Néstor y Cristina. Durante la noche del viernes, integrantes de la Juventud Peronista los encontraron en el garaje y los volvieron a colocar.