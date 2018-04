“El Gobierno Nacional aplica al pie de la letra el manual “maquiavélico” de Duran Barba que aconseja plantar en la agenda pública una cortina de humo para entretener, cuando los temas que importan se imponen con fuerza y les son desfavorables”, de esta manera respondió el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, al ser consultado sobre el pedido de detención del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner.

El sanjuanino no ocultó su malestar ante los periodistas, “en vez de estar hablando de los temas que preocupan a la sociedad, como la inflación descontrolada, los tarifazos impagables, el endeudamiento externo desbocado minuto a minuto, los despidos en el sector público y privado, los salarios que otra vez van a perder poder adquisitivo y otros tantos temas “calientes”, el Gobierno, otra vez, apela a cierto sector de la justicia para judicializar la política”.

“Estamos frente a un Gobierno que no tiene absolutamente ninguna vergüenza en utilizar los peores métodos repudiados en todo el mundo para hacer política, y en eso cuenta con la complacencia y complicidad de un sector del Poder Judicial que opera como brazo político, como si fuera un comité”, sostuvo Gioja.

Gioja, en diálogo con la prensa parlamentaria, relacionó los últimos movimientos judiciales a los que calificó de “intromisión en la política” y al respecto dijo que “el pedido de detención del ex Gobernador Fellner tiene toda la intención del Gobierno de querer distraer la atención pública con temas resonantes para que no se hable de temas preocupantes, y para eso cuenta con un sector del Poder Judicial que opera como partido político oficialista y canales de comunicación no tan rigurosos”.