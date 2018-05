Gioja cruzó a Stanley y le cortaron el micrófono

El diputado de Unidad Ciudadana-FpV por San Juan, José Luis Gioja, cruzó en pleno debate de Comisión a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por el proyecto de Ley para urbanizar más de 4 mil barrios populares y la acusó de hacer “politiquería”. Además, le exigió que se declare la Emergencia Habitacional y que devuelvan las pensiones por discapacidad que recortó el Gobierno. Ante los reclamos, la funcionario, el diputado Pablo Tonelli le cortó el micrófono.

“Hay 4228 asentamiento que significa vivir en condiciones extremas, estamos hablando de un millón de viviendas que hacen falta construir. No sea cosa, ministra que a este proyecto hay que agregarle para declarar la Emergencia Habitacional en la argentina. Hay que sumarle que muchos otros sectores no pueden pasar por la puerta de un banco a pedir un crédito o un UVA. No será que de esta ley jugosa de buenas intenciones, no vaya a ser que hagamos con esto lo de la señora gorda que va todos los domingos a misa y da una limosna y con eso ya cumplió, ya tiene la conciencia limpia”, arremetió el legislador nacional.

Recordó, además, que durante su gobernación en San Juan, llevaron a cabo la erradicación de 97 villas y le advirtió a Stanley que “una familia decide ir a una villa cuando no tiene más soluciones, cuando no puede estar en ningún otro lado. No va porque es viva, porque especula sino por necesidad”.

Tras terminar su intervención, Stanley afirmó “la clara vocación política” del Gobierno nacional de atender la crisis habitacional que existe en el país y aseveró: “Es un proyecto nuestro que comenzó con vocación de diálogo, de escuchar a las partes que viven todos los días esa situación”.

Asimismo, la ministra contratacó a Gioja culpando a "la pesada herencia" y le reclamó que que no la había escuchado cuando ella habló de “equidad social y justicia” y reclamó que “el discurso político de venir acá, a hablar de demagogia después de haber gobernado 12 años, no tiene ningún sentido”.

“¡No! No es como usted dice, yo no vengo a hacer discurso político acá, yo no vengo a hacer relato. Y cuando usted habla de gasto social, está hablando de que hay que pagar a los jubilados, sigamos pagándole a los jubilados…”, le aclaró el sanjuanino.

Y sin poder terminar su respuesta, Tonelli le cortó el micrófono pero antes le pidió una audiencia a la ministra y sentenció: “No me gusta la politiquería, ministra, me gusta la política”.