El ex ministro de Salud Ginés González García calificó como un "papelón" que el presidente Mauricio Macri haya "habilitado" el debate sobre el aborto legal para después "perder" la votación en el Congreso.

"Es un papelón que el presidente habilite un debate para perderlo. La coalición de Gobierno resultó ferozmente contraria en sus figuras más visibles: (Elisa) Carrió, (Horacio) Rodríguez Larreta, (María Eugenia) Vidal, (Gabriela) Michetti", reprochó el ex funcionario kirchnerista.

En declaraciones a radio Cultura, rescató que el debate sobre el aborto fue "hermoso gracias a la juventud", y minimizó la importancia que tendría el avance de un proyecto de mera despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos: "Hoy no se penaliza a nadie. Hay muy pocas denuncias y no hay ningún juez que quisiera hacer actuar a la ley porque sienten que es absurda".

Embed El factor aborto en las elecciones 2019 | Por @florencialcaraz https://t.co/egdlRyBJCT — El Destape (@eldestapeweb) 12 de agosto de 2018

González García destacó que los mismos que hoy se opusieron a la ley de aborto legal son los que durante su gestión como ministro (entre 2002 y 2007) ponían "trabas" a la aplicación de la ley de salud sexual y procreación responsable, al retacear la distribución de anticonceptivos que el Gobierno abastecía.

"Tuve muchos inconvenientes hasta que me fui. No lo querían aplicar, escondían los insumos, nos los distribuían en las provincias. Se negaron a le educación sexual en algunas provincias", reveló el ex funcionario.

Embed .@estebanbullrich pidió educación sexual para evitar abortos, pero la desfinanció cuando fue ministro de Educación.https://t.co/zDx4gF3klm — El Destape (@eldestapeweb) 9 de agosto de 2018

Denunció que el Gobierno de Cambiemos "destruyó este programa con su primer ministro", Jorge Lemus, e indicó que con la actual gestión de Adolfo Rubinstein se retomó la línea pero no "en la plenitud" con que funcionaba durante el kirchnerismo.

En tanto, el dirigente peronista cuestionó en duros términos a los gobiernos provinciales que trabajaron para que la ley se caiga en el Senado.

"La ley de despenalización por causales tiene 100 años y hay provincias que no la aplican. Acá hay provincias que dicen que si salia la ley no la iban a aplicar. Las provincias que tienen más problemas (con la problemática de la clandestinidad del aborto) son las más duras en el rechazo", evaluó.