El conductor de “Morfi”, Gerardo Rozín, abandonará el programa matutino de Telefé para dedicarse a otra de sus pasiones. “Para mí es muy fuerte dejar Morfi”, confesó.

"Yo vine de Rosario para ser guionista; en el medio fui Gerente de Programación. Cuando tenés una espalda mínima o apropiada y no te la jugás por lo que querés hacer, es porque te volviste un pelotudo importantísimo. Hay un par de ficciones que llevo 10 años queriendo hacer, y que nunca las moví lo suficiente. Por ahí no gustan, pero tengo que intentarlo", explicó el conductor en el programa Modo Sábado en Radio Nacional.

La primera razón que lo empujó a tomar la decisión tiene que ver con profundizar su proyecto personal, ya que, tiene una productora propia que "necesita crecer" y para eso hace falta "hacer más programas".

"Pero con seis días por semana en vivo, tres horas, no hay manera de tener cabeza para otra cosa… O yo, por lo menos, no lo puedo hacer", se sinceró.

En tanto, la segunda razón tiene que ver con el formato de su programa Morfi el cual conduce con Zaira Nara. “Yo tengo un peso ahí adentro (en Morfi) y el programa tiene que ser más liviano o más quilombero. Y yo voy por liviano, por más divertido. Me cuesta mucho no hacer editoriales, y el programa no lo necesita. Y estoy en un momento donde tengo ganas de hablar", argumentó.