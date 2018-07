El actor Gerardo Romano protagonizó un fuerte cruce con la periodista Amalia Granata, en el marco del debate por la legalización del aborto. El debate se produjo en el programa "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio en a 24.

"Me amenazan, me dijeron que iba a aparecer colgada de un pañuelo verde. Barbaridades. Amenazas a mi familia. Nunca en mis 37 años me ha pasado", comenzó a relatar Granata, en relación a la situación que vive por militar la campaña de "salvemos las dos vidas".

Ante sus dichos, el actor expresó: "Como le dijo Jorgelina Aruzzi a Mirtha Legrand: 'No aborte mirtha, no aborte". Sobre este aspecto, Romano señaló que "los que están a favor de la legalización dejan en libertad al otro para ejercer o no la posibilidad de disponer sobre su propio cuerpo".

Sin embargo, Granata retrucó: "Es que no es nuestro cuerpo. Cuando tenes una vida adentro ya no es más tu cuerpo. Es el cuerpo de otro ser humano que vos vas a ir a matar".

"No es un ser humano. Es un embrión. Esa es una concepción que tiene que ver con la religión", replicó Romano, a lo que Granata contestó: "También tiene que ver con nuestra Constitución que dice que la vida empieza desde la concepción".

Fue ante ese comentario que Romano dejó expuesta a la conductora, que confundió la Constitución con el Código Civil: "La Constitución no dice eso. Está en Código Civil y es a los efectos jurídicos". Las declaraciones de Romano, quien además de actor es abogado, fueron respaldadas por su colega Novaresio.