Gerardo Romano destrozó a Intratables y contó: "No voy nunca porque se agreden"

El actor Gerardo Romano estalló contra el programa Intratables de América y lo criticó duramente.

En diálogo con La Once Diez, Romano criticó al formato de Intratables: “No me gusta que estén todos contra uno”.

Asimismo, agregó: “No hay un verdadero fluir de las diferentes corrientes políticas, no me gusta, no voy nunca porque se gritan, se agreden, hablan unos encima de otros”.

En esa misma dirección, el actor expresó: “A esos programas te invitan para pasarla mal, si ya saben cómo piensa cada uno, los invitan para enfrentarlos, y si uno sabe que es para ponerse mal, mejor no ir”.

Reveló entonces los motivos por los que no acepta una invitación a participar del mencionado programa: “No me resulta agradable, no estoy en edad de eso. (…) No me gustan las arbitrariedades injustas: donde hay 9 panelistas que hablan una cosa y uno solo que opina otra, no está bien”.