Gerardo Romano acorraló a Majul y dejó al descubierto sus operaciones mediáticas

El actor Gerardo Romano escribió un poema que se viralizó sobre los motivos para afirmar que “la patria está en peligro”. En el programa 4D de Luis Majul, el conductor intentó chicanearlo de que su escrito “está lleno de consignas que pueden ser verdad o mentira o muy exageradas” y Romano le demostró que al periodista solo le importa discutir de Venezuela.

Durante varios minutos, el actor y el comunicador mantuvieron una discusión subida de tono, a lo cual, Majul disparó que el poema “era una mezcolanza berreta” y Romano lo calificó como “un ciego político”.

“No es mucho la patria peligra, como concepto”, replicó el conductor, a lo cual el actor aseguró: “No, me parece que no, si queres te lo explico o te lo leo”. No satisfecho, Majul insistió en que su poema “está lleno de consignas que puede ser mentira o una exageración”.

“A ver, decime una de las 30 consignas que puse que sean una mentira. No me dijiste una sola cosa que sea mentira”, lo acorraló Romano y el periodista solo atinó a decir: “La primera cosa que me parece exagerada y no cierta que la patria está en peligro”, pero después no pudo continuar con el debate y comenzó a hablar de Venezuela.