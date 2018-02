Luego de la marcha que encabezó Hugo Moyano con duras críticas al Gobierno, el jefe del gremio de la UOCRA, Gerardo Martínez, planteó que "el diálogo es la única herramienta válida para resolver los problemas" del país, y consideró que la CGT deberá conformar una nueva conducción "colegiada", es decir sin regresar a un solo secretario general.

"La pobreza y los problemas del país no tienen marco ideológico, tenemos que resolverlos, la confrontación no sirve si no hay propuestas. Respeto la movilización de los compañeros, pero hay que sentarse en serio con el Gobierno y con los sectores productivos y acordar directrices para cambiar el humor social", remarcó Martínez en declaraciones al canal TN.

El líder de los albañiles se mantuvo así cerca del Gobierno de Macri, tal como estuvo en su momento cerca de Carlos Menem y luego de Cristina. El referente de los "independientes" cuestionó el estilo confrontativo del camionero Hugo Moyano.

"El diálogo es la única herramienta válida para resolver los problemas. Todos sabemos que la confrontación por la confrontación misma no sirve, tiene que ir acompañada de la propuesta y el diálogo. Ganando la calle no alcanza, nosotros tenemos que gestionar, buscar la formar de sentarse con el Gobierno y otros sectores", enfatizó.

Sobre el futuro de la CGT que tras la marcha quedó claramente dividida, el jefe de la UOCRA reconoció que la actual conducción del triunvirato "llegó a un límite" y planteó que la central tiene que conformar otra conducción "colegiada", sin retomar el esquema de un solo secretario general.