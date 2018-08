Gerardo Ferreyra a los medios antes del traslado: "Esto es un show"

Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de la empresa Electroingeniería, denunció que montaron un show para el traslado de los presos a Comodoro Py.

"Esto es un show, no sabemos por qué estamos detenidos. Yo no pagué coimas, no pagué sobreprecios", manifestó Ferreyra ante los medios antes de que policías lo empujen dentro de un patrullero.

Además de poseer medios de comunicación, Electroingeniería construyó las centrales térmicas de Campaña y Timbúes.

"Estoy fiscalizado por las más altas esferas de la AFIP", sostuvo.