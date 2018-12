SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de televisión y modelo Geraldine Neumann se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) para denunciar al cocinero Ariel Rodríguez Palacios y convocó a otras mujeres para que presenten sus acusaciones contra la figura de Canal 9.

"Es verdad hice la denuncia en la UFEM", contó la modelo en una entrevista con el portal Teleshow.

"No quiero hablar mucho. Solo decir eso, la denuncia formal está hecha en la UFEM, y cualquiera que pasó por situaciones con ese señor puede sumarse a mi denuncia como testigo o como denunciante. Que vaya y que detalle ahí todas las situaciones de maltrato y demás. Ahora sólo queda esperar los tiempos de la justicia", afirmó Neumann.

Todo comenzó hace una semana cuando Jorge Otamendi, esposo de Geraldine Neumann, usó una publicación del conductor sobre una receta que dio en el programa, para hacer una acusación pública: "Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir".

"Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros", añadió el esposo de la panelista. "Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. íYa sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", lanzó.

Por su parte, Geraldine capturó el comentario de su marido y lo publicó en Instagram: "Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en íQué mañana! en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con @arielrodriguezpalacios".

Como respuesta, Rodríguez justificó que no estuvo en el programa porque se intoxicó. "De quince personas nos intoxicamos ocho, uno de los cuales soy yo, que hoy no hubiera venido, básicamente, porque todavía tal vez me vas a ver correr y desaparecer”, describió.