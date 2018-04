Gatillo fácil: un policía mató un joven de 16 años en Flores

En otro caso de gatillo fácil, un policía mató un joven de 16 años en el barrio porteño de Flores. El miércoles pasado, Matias Rodríguez fue asesinado por un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio en Virreyes, en el barrio de Flores.

"Matías no se encontraba armado y no disparó como intenta instalar la versión policial, fue asesinado por la espalda por un policía que justificó su asesinato por un presunto robo", afirma un comunicado público de la Comunidad Educativa de La Emen 3 y Organizaciones del Bajo Flores.

EL COMUNICADO DEL CASO

Comunicado público de la Comunidad Educativa de La Emen 3 y Organizaciones del Bajo Flores

El miércoles 25 de abril, Matias Rodríguez, un pibe de 16 años y ex alumno de la escuela 3 del 19 del Bajo Flores del Programa Socio Educativo Club de Chicos y Club de Jóvenes del Ministerio de Educación de la Ciudad,fue asesinado por un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio en Virreyes, en el barrio de Flores.

Matías no se encontraba armado y no disparó como intenta instalar la versión policial, fue asesinado por la espalda por un policía que justificó su asesinato por un presunto robo. Se trata de un nuevo capítulo de la doctrina Chocobar.

Esto ya pasó en los 90, los "dejan hacer" y cuando se están yendo los matan por la espalda. Los 90 son una lista de pibes fusilados por la policía; entrada la primer década del 2000, además, un ir y venir al cementerio enterrando pibes que son la carne de cañón entre el comercio de drogas y el peligroso oficio de robar "turistas" que caen a comprar, más las idas a comisaría por las desapariciones de las pibas que se llevan al fondo, que no es tan al fondo, es ahí no más, pero donde nunca llegan los comisarios fuera de servicio a hacer justicia por mano propia para devolverlas a su familia. Entre las zonas liberadas y las zonas apropiadas, entre el trazado formal y el informal, los cuerpos de lxs pibxs funcionan como hitos que marcan con su sangre las fronteras invisibles que advierten sobre los peligros de haber salido del domo, de haber seguido el anhelo de querer arrebatarle a esta vida perra una tajada que nunca va a llegarles por esperar pacientemente del otro lado de la raya.

Se dice que ahí no llega el estado, como si se tratara de un territorio librado a sus propias fuerzas, habitado por "malos salvajes" que se matan entre ellos. Que idea tan hipócrita. El estado ahí es la gendarmería, los comisarios fuera de servicio, los negocios intocables de la droga y la circulación de pibas, el pan que se quita, la vacante que se niega, las ambulancias que no llegan, las armas accesibles y los cuerpos matables y desaparecibles de lxs adolescentes, ahí la ley funciona a rajatablas y la menor infracción se paga con la vida. El estado también es este disciplinamiento que nos quiere imponer que lo único que podemos hacer es juntar la guita para pagar un cajón donde enterrar al niño.

A todo eso respondemos con la poderosa certeza, de que otro mundo es posible para nuestrxs pibxs, que sabemos y comprendemos las eternas carencias que atraviesan. Respondemos exigiendo políticas públicas que los saquen de la pobreza, exigiendo más escuelas, exigiendo viviendas dignas, exigiendo el pan de cada día, exigiendo trabajo para sus padres y para ellos, exigiendo teatros, cines. Exigiendo justicia y que dejen de fusilarlos (que acto más cobarde).

Cuando un gobierno justifica el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad de sus jóvenes ese gobierno es fascista. Sepan que a pesar de ser una pelea tan tremendamente desigual algún día tocaremos la dignidad con las manos y que el destino no es la muerte sino una vida plena para todxs.

