El ministro de Justicia, Germán Garavano, se diferenció de la diputada oficialista Elisa Carrió y cuestionó las denuncias que hizo contra la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario brindó una extensa entrevista al periodista Luis Novaresio para Infobae y se despegó de Carrió, quien en los últimos meses comenzó a tener chispazos con varias figuras de la alianza de gobierno.

"Nosotros en eso respetamos la libertad de los tres poderes del Estado. Ella es una referente del oficialismo que integra el Parlamento y es en su rol de diputada y es ella la que hace esa presentación. Ya pasó la vez anterior. En eso el gobierno realmente no toma intervención", respondió Garavano ante la pregunta sobre el juicio político a Ricardo Lorenzetti que pide Carrió.

Y afirmó: "La Corte son cinco miembros, no es solo su presidente. Es un órgano muy prestigioso, más allá de los ataques circunstanciales que pueda haber".

En tanto que también se refirió al futuro del pedido de Carrió. "No me corresponde a mí evaluarlo, eso es algo que tiene que evaluar el Congreso en base a los elementos. Como no hablo de expedientes judiciales, tampoco voy a hablar de un procedimiento legislativo. Eso es algo que tendrá que presentar la diputada y tendrá que ser analizado por la Comisión respectiva. A priori lo único que hay son afirmaciones dogmáticas digamos. Pero veremos", sostuvo