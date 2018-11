Ganancias: la Corte Suprema define si los nuevos jueces pagan o no el impuesto

En un mes de fuertes definiciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, hoy éste fallará sobre si los jueces que se incorporaron a partir de enero de 2017 deberán pagar o no Ganancias. Por la exención de ingresos, AFIP dejó de recaudar este año $ 6.911 millones.

El fallo, que sería apoyado por tres de los cinco magistrados del máximo tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), será sólo para aquellos que asumieron a partir del 1° de enero de 2017, en consonancia con el proyecto del diputado oficialista Pablo Tonelli.

Quien se opondría es el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. Días atrás aseguró sobre este tema que no se trata de "una búsqueda de privilegios, sino de la defensa de un salario adecuado para un juez".

En ese sentido, expresó: "La pregunta correcta es qué jueces queremos y cuánto tenemos que pagar para tener los jueces que queremos".

El presidente de la Corte completó: "Con esto quiero decir que el verdadero problema no es pagar impuestos o no, no es la búsqueda de un privilegio, sino básicamente una defensa de lo que creo que es un salario adecuado para un juez".