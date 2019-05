Ricardo Canaletti habló de sus fantasías sexuales. El periodista de TN tuvo un divertido cruce con sus compañeras Dominique Metzger y Nazarena Di Serio y confesó que se siente atraído por una actriz de Game of Thrones.

La charla giraba en torno a la premiación de Antonio Banderas en el Festival de Cannes, donde se consagró como el mejor actor por su trabajo en la película Dolor y Gloria.

Entonces, Metzger destacó el atractivo del actor español de 58 años y lanzó una consulta a sus compañeros. “¿Se meten en un ascensor con él?”, consultó y Canaletti fue el primero en responder: “Yo no… ¿qué me voy a meter?”.

Sin embargo, el periodista se quedó con ganas de contestar una pregunta similar y confesó qué actriz le resulta atractiva. “Con Sophie Turner si… yo me meto con Sophie Turner… ¿la ubican? de Game of Thrones”, disparó.

“¿La mala?”, le consultó su compañera Metzger y el especialista en casos policiales, no solo la corrigió sino que demostró sus conocimientos sobre la serie que culminó hace dos semanas.

No, esa no me puedo acordar su nombre. La que decís es Cersei (Lena Headey), Daenerys es Emilia Clarke, y está Sophie Turner, que es una de las hijas de los Stark, que primero es muy humillada y después se queda…”, relató y fue interrumpido para no caer en los famosos spoilers.

Entonces, Di Serio aprovechó para jugarle una broma a Canaletti y le prometió que desde el canal iban a invitar a la actriz para que pueda conocerla. “Algún día, Sophie va a venir a Artear y vas a poder viajar en ascensor con ella”, le dijo la especialista en meteorología.

“Ojalá… y con Eva Green también, que ya no tiene nada que ver con Game of Thrones… ¡Y con mi mujer, por supuesto! Sobre todo con mi mujer”.