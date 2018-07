Gallardo rompió el silencio y habló de la posibilidad de dirigir la Selección

El director técnico de River, Macelo Gallardo, se refirió a los rumores que lo señalan como uno de los candidatos a dirigir la Selección Argentina y sorprendió con su respuesta.

En su primera conferencia de prensa en casi dos meses, el DT del 'Millonario' no eludió las preguntas sobre la Selección y se mostró firme en su idea de mantenerse en la conducción de River.

"Soy muy respetuoso. Los rumores generalmente son rumores y no tengo mucho para decir. Para cualquier entrenador argentino, dirigir el seleccionado debe ser el máximo orgullo. De ahí, a que me postule, no va conmigo. Agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento de que se nombre mi persona para ser una de las candidatas. Pero de mi boca no va a salir, primero porque no he recibido ningún llamado y segundo porque mi cabeza está en River", afirmó el 'Muñeco'.

Y resaltó: "Todo el mundo sabe mi opinión sobre el fútbol argentino y sus desprolijidades. El Mundial solo demostró que venimos haciendo las cosas mal. Es hora de aprender, dejar de mirar al costado y hacer las cosas bien. Mi cabeza y mi proyecto está acá, tengo un contrato firmado que respetaré hasta que las energías me digan basta y hasta que pongamos en funcionamiento y con dinámica todo lo que hemos empezado a hacer".

El DT consideró que "en el fútbol puede pasar cualquier cosa", pero cuestionó que "hace mucho tiempo venimos desprolijos, sin estar convencidos". "No vi convencimiento de acuerdo a lo que se planificaba, con un entrenador que había firmado un contrato por cinco años y un manager que ya no están más. Acá un mal Mundial hace que se desvanezca todo. Y que haya confusiones. Esperemos aprender, y lo digo como hincha: deseo que el nuevo comienzo pueda encaminar, sea exitoso y nos dé el prestigio que supimos tener con una estructura sólida", sentenció.