El director técnico de River, Marcelo Gallardo, ingresó al vestuario de su equipo en el entretiempo del partido contra Gremio, pese a que estaba suspendido por Conmebol, y luego explicó por qué decidió tomar esa decisión.

"Creo que es injusto porque te quitan el derecho y la libertad de trabajo. Está bien que te multen y uno como DT es responsable si el equipo sale un minuto tarde. Pero quien tiene un poquito de vestuario sabe que a veces se demora y acá no hay tolerancia, por eso te suspenden. Le cortan la libertad de trabajo a un entrenador", afirmó el "Muñeco".

En cuanto a las razones que lo impulsaron a decidir entrar, Gallardo agregó: "Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creí que ellos lo necesitaban y yo también. Tal vez incumplí una regla, porque no estaba permitido, lo reconozco y lo asumo, pero era lo que tenía que hacer. Esto lo ganaron los jugadores que son los que entran".

No es el único partido en el que Gallardo no podrá estar en el banco de suplentes. Tampoco podrá presenciar las finales de la Copa Libertadores "No me importa estar en las finales. Está bien y hago mi descargo. Está en el reglamento, lo acepto pero no me voy a privar de estar en el vestuario con mis jugadores cuando más lo necesitaban. No me arrepiento", apuntó.