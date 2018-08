Gabriela Michetti le prohibió ingresar al Senado a Nora Cortiñas

La vicepresidenta Gabriela Michetti le prohibió ingresar al recinto del Senado a la referentes en derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, para presenciar el debate por el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito.

"Cuando le pregunté a Gabriela Michetti si me dejaba pasar al recinto me dijo que no", admitió Cortiñas por radio Caput. Ante esto, el senador Fernando Solanas la invitó a su despacho para seguir la sesión por la transmisión oficial.

"Hoy estoy más convencida aún de que tiene que salir esa ley. Pero si no sale hemos triunfado lo mismo, porque haber llegado a este recinto ya fue un logro", explicó la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. "No hay que bajonearse porque hay que seguir la lucha", enfatizó.

El propio Solanas se ofuscó por la negativa de Michetti y esgrimió por Twitter: “Es una vergüenza que no hayan permitido presenciar el debate a Nora Cortiñas”.

