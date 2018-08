Gabriela Michetti apuntó contra CFK por su discurso en el Senado

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, habló sobre la aprobación del Senado al pedido del juez Claudio Bonadio para allanar las propiedades de Cristina Kirchner y criticó duramente el discurso de la senadora por Unidad Ciudadana.

"La ex presidenta sabe que no le puedo contestar ni me puedo defender, lo que es un golpe bajo que demuestra falta de respeto y de institucionalidad básica. Además sabe que estoy sobreseída. A mi nadie me encontró nada; a mi me robaron y lo denuncié", expresó Michetti sobre la investigación de bolsos de dinero en su casa.

Y continuó: "Si hubiese tenido dinero malhabido me quedaba callada y no lo denunciaba. Lo hacen desde hace mucho tiempo para tratar de decir que en la política somos todos iguales, pero hay una diferencia brutal".

Embed Todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 23 de agosto de 2018

En diálogo con Marcelo Longobardi por radio Mitre, la presidenta del Senado destacó la aprobación de los allanamientos: “Pasó lo que tenía que pasar, tendría que haber pasado hace 20 días. Es algo que tenía mucha demanda de la sociedad y que era absolutamente necesario que hiciéramos. Por mas fueros que tengamos no podemos interponerlos ante un proceso judicial".

Por último, la vicepresidenta se refirió a la aprobación, con modificaciones, del proyecto de extinción de dominio. “Lo que se votó fue un proyecto del senador Pichetto que, si bien avanza un poco en poder quitar los bienes del delito, que les permite a esas personas utilizarlos en pos de comprar jueces o comprar fiscales para salir del proceso, lo que se trata es poder sacárselos lo antes posible. En este proyecto no está la posibilidad de hacer un proceso civil a la par del proceso penal con un tiempo más rápido", concluyó.