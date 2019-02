Gabriel Rolón destrozó a Macri y su política de ajuste: "No entiende lo que es un Estado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El psicólogo y escritor Gabriel Rolón realizó un lapidario análisis sobre la gestión de Mauricio Macri y su política de ajuste. Apuntó sobre el rol del Estado y advirtió que “el sistema excluye a mucha gente, pero es tan perverso que hace que el excluido, en lugar de sentirse excluido, se sienta inútil”

En diálogo con Metro, el psicoanalista aseveró que “el Estado no está para ganar plata, está para perder lo menos que pueda, para intentar solucionar los conflictos de las diferencias sociales, de las injusticias sociales" y reclamó que "si el Estado no se concientiza de que está para administrar eso, para que la disparidad no sea tan cruel y no sea tan expulsiva, entonces no entiende lo que es un Estado".

Luego, apuntó las diferencias sobre no confundir el Estado con una empresa, y arremetió que “la verdadera función del Estado es que la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos”.

Además, hizo una analogía al afirmar que una empresa cuando no le va bien echa a sus empleados, pero el Estado no puede hacer lo mismo con los ciudadanos, sino que nadie debe quedar excluido del sistema.