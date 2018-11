G20: Pérez Esquivel cruzó a Patricia Bullrich y la desmintió

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel salió a cruzar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue por las declaraciones de la funcionaria cuando había dado a conocer el plan del Gobierno para asegurar la paz durante el desarrollo de la Cumbre del G20.

Bullrich informó que se le pidió ayuda a Pérez Esquivel para que actúe como mediador con los movimientos que prevén protestar duramente contra ese encuentro.

Pero Pérez Esquivel salió a desmentirlo contundentemente. "El Gobierno difundió que yo podía ser el mediador entre los movimientos anti G-20 pero jamás me hablaron", dijo.

LEER MÁS: El documento de Dalbón que entierra la estrategia de Bonadio contra Cristina

Así, negó cualquier tipo de diálogo con Patricia Bullrich o con el Ministerio que dirige. “A nosotros no nos han consultado en absoluto, no hemos tenido ningún tipo de reunión. Hemos pedido las autorizaciones para las movilizaciones frente al G20, pero nada más. A nosotros no nos han informado", sostuvo el titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

El sábado 1 diciembre se realizará una de las manifestaciones más masivas contra el G20 y el FMI en el Obelisco, justo el día del cierre; pero se prevén protestas antes y después del encuentro, la mayoría organizadas por el "Grupo Confluencia Fuera G20-FMI".