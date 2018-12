Furioso Pachano agredió a un abogado para defender al macrismo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El productor teatral Aníbal Pachano se cruzó con un abogado para defender el operativo de seguridad en el G20 y cargó contra la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, por criticar al Gobierno nacional.

En el programa de Intratables, el mediático cargó con todo contra la diputada de la Coalición Cívica: “Aparece Carrió cuando estuvo borrada y hace un show mediático, utilizando palabras de represión, y lo que hay que decirle es ‘dejate de joder Carrió”.

En el piso se encontraba el abogado Damián Odetti quien le recordó que si durante los días que duró el G20 hubo “seguridad” fue porque “estaba la ciudad cerrada”

“¿Vos te crees que Putín va a venir a la Argentina para que un piquetero le pegue un palazo?”, lanzó Pachano y remarcó que “no, es así la seguridad porque es un presidente de una Nación".

“No podemos cerrar la ciudad todos los días”, le recordó el letrado y el productor lo calificó como “payaso”

Ante esa agresión, Odetti le replicó que “habla sin conocer la ley” y Pachano arremetió: “A mi no me importa la ley, yo quiero que me cuiden”.

En ese tenso momento, el abogado le recomendó que antes de opinar, lea la ley.