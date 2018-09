Furioso cruce entre Alberto Fernández y Fernando Iglesias por "el corralito"

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández mantuvo un fuerte cruce por Twitter con el diputado ultra macrista Fernando Iglesias por una nota que publicó Ámbito Financiero acerca de la preocupación de los argentinos por la vuelta al corralito.

"Cero posibilidad. Los depósitos siguen creciendo. Y mientras sea gente como vos, @diegobranca y @Luis_Delia a tratar de promoverlo, menos que cero. @alferdez", escribió Iglesias que citó la nota en su cuenta de Twitter.

Como respuesta, Fernandez escribió: "Sería bueno que te anotocies exactamente de lo que dije. Hace el esfuerzo de dejar de actuar como un energúmeno. Entre flexión y flexión, lee y escucha. Se que te cuesta. Pero inténtalo". El ex funcionario lo chicaneó con el título de Iglesias: profesor de educación física.

"No me interesa lo que DIGAS. Me interesa lo que DECLARES. Ante el juez", escribió Iglesias, mientras que Alberto Fernández lo cruzó: "no te parece a esta altura que deberías llamarte a silencio después del sinfín de imbecilidades que dijiste a lo largo de estos dos últimos años? No creo que alguna vez logres ser serio, pero siendo diputado aunque sea intenta parecerlo. De onda..".

