Furia en vivo: Ruggeri estalló contra Vignolo por un comentario sobre Argentina

El ex futbolista Oscar Ruggeri estalló contra el relator Sebastián Vignolo en vivo en la TV Pública.

Fue luego del partido que Francia le ganó a Bélgica 1 a 0 que le dio el pasaje a la final. Vignolo dijo que Argentina "le hizo partido" a los blues.

Y ahí el Cabezón explotó: "Vamos al Obelisco, vamos que nos ganó el campeón del mundo", tiró Ruggeri.

Además, ex futbolista siguió: "Los argentinos seguimos así, nos conformamos con nada, yo no lo puedo creer Pollo". Y agregó: "Fuimos un desastre en todos los sentidos". Y el Pollo cerró: "Este quiere pelear conmigo, muy bien no viniste".